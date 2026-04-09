Ateliers d’écriture Café associatif des Gallets Rennes
Ateliers d’écriture Café associatif des Gallets Rennes samedi 18 avril 2026.
Ateliers d’écriture Café associatif des Gallets Rennes Samedi 18 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Puzzles de l’amour et de l’amitié
Puzzles de l’amour et de l’amitié
Avec des mots, des bouts de phrases, nous allons créer un grand puzzle pour créer une histoire, d’abord individuelle puis commune.
Pour cet atelier d’écriture, aucune compétence littéraire requise, votre bonne humeur, votre curiosité sont seules requises. Nous libérons des mots, des idées en écriture automatique, nous essaierons aussi le jeu des cadavres exquis qui nous révéleront de belles surprises Vous pouvez amener un de vos livres préférés
Alors à vos crayons ! ️ ✏️
Fabiola
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T18:30:00.000+02:00
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http://www.cafedesgallets.fr
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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