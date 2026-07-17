Ateliers d’écriture créative, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Ateliers d’écriture créative 16 septembre – 10 décembre Autre lieu

Atelier d’essai 55 CHF, offert si inscription au trimestre.

• 290 CHF le trimestre (6 ateliers)

• 540 CHF pour deux trimestres (12 ateliers)

• 790 CHF pour l’année scolaire (18 ateliers)

10% de rabais étudiant·e·s sur présentation d’un justificatif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:45:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-12-10T18:45:00+01:00 – 2026-12-10T21:00:00+01:00

Rejoignez un atelier d’écriture créative au centre de Genève

Écrire est un geste intime mû par une envie de partage. Qu’il s’agisse de rédiger une nouvelle, de développer un roman, de préparer un discours ou de composer un poème, inscrire sa pensée sur le papier permet de la découvrir et de l’élaborer avant de la communiquer.

Trouver un cadre pour nourrir cette pratique et la stimuler au contact d’autres écrivant·e·s aide à apprivoiser les craintes qui entourent la création et invite à laisser résonner librement sa voix.

Mes ateliers offrent un espace de rencontres régulières pour explorer votre imaginaire et expérimenter avec le langage et la narration afin de progresser dans votre pratique. Je vous propose également de retravailler et de partager vos textes avec les autres participant·e·s dans un climat encourageant et bienveillant.

Rejoignez-nous pour un ou plusieurs cycles de six ateliers en petits groupes de six personnes maximum. Je vous accueillerai dans mon atelier, situé au cœur de Genève, à la rue du Vieux-Collège 8. Je suis titulaire d’un master en écriture littéraire de la Haute École d’Art de Berne et j’anime des ateliers d’écriture depuis une année.

Des thèmes variés pour progresser

Chaque séance s’articule autour d’un thème pour vous faire écrire et affiner votre pratique : il peut s’agir d’éléments narratifs particuliers (rédiger un début, une péripétie, une fin et comprendre les spécificités de ces différents moments d’un récit), de perspectives narratives (comment est-ce qu’une mouche, un caillou ou un enfant racontent une histoire ?) ou encore de thématiques plus larges, tirées de classiques littéraires, de la philosophie, de la pop culture ou du quotidien.

Tous les niveaux sont bienvenus, de la curiosité débutante aux plumes confirmées. Chaque atelier alterne exercices d’écriture guidés et partage des textes avec retours collectifs bienveillants. Un retravail des textes produits est proposé d’une séance à l’autre.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « cyril.deriaz@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +4179800630 »}, {« type »: « link », « value »: « https://cyrilderiaz.substack.com/s/ateliers-decriture »}]

Ateliers d’écriture créative en petits groupes pour explorer votre imaginaire et jouer avec le langage dans un cadre bienveillant. Animés par Cyril Dériaz, dès le 16 septembre 2026.

DR