Ateliers d’écriture – Ouverts à toutes et tous Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 11:00 – 13:00

Gratuit : non 15 €/atelier Ouvert à tous.tes.Pas d’obligation d’assister aux trois ateliers.Chaque atelier est autonome. Tout public

Animés par Marion Solange-Malenfant, comédienne et autrice pour le théâtre, les ateliers sont ouverts à toute personne ayant l’envie d’écrire. Pas de prérequis ou de savoir-faire particulier !Par le biais de consignes d’écriture et d’exercices s’élaboreront des textes en lien avec des sujets qui alimentent la recherche de Marion Solange-Malenfant : la mémoire et les faux souvenirs, les récits intimes, l’enquête et les polars, l’enfance…L’occasion de questionner ce qui fait la singularité de l’écriture théâtrale. Chacun.e, petit à petit, rentrera dans le mouvement de son écriture propre. Il s’agira de prendre le temps de la découverte. De 11h à 13h, les 12 avril, 23 mai et 6 juin 2026.Aucune obligation de participer aux trois, chaque atelier est autonome.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 0251861306 https://compagnie-losange.assoconnect.com/collect/description/684493-i-atelier-d-ecriture



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