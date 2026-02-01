Ateliers dégustation avec un oenologue Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay

Ateliers dégustation avec un oenologue

Parlons Vins 1699 D906 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-02-11 19:00:00

fin : 2026-05-13

2026-02-11 2026-03-11 2026-04-15 2026-05-13 2026-06-10

Ateliers dégustation avec un oenologue Saison 2 .

Parlons Vins 1699 D906 La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 65 91 contact@parlonsvins.fr

