Yës Salle du pressoir La Chapelle-de-Guinchay

La Chapelle-de-Guinchay

Yës

Salle du pressoir 67 Route du Vieux Moulin La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-06

Sans qu’un seul mot ne soit prononcé, Yës offre une tribune d’expression à ce duo virtuose et attachant. Infatigables, les deux interprètes inventent un espace de liberté pour déployer leur complicité artistique. Tout en dansant, ils bricolent avec leurs bouches une bande son en direct, faite de standards de la pop culture ou du cinéma. Avec fluidité et sincérité, les corps se répondent et s’harmonisent à la perfection, dans une irrésistible ambiance de folie douce.

Yës est une ode à l’amitié, à la figure du danseur et une invitation à voir la vie comme un terrain de jeu infini. Une performance totale, drôle et pleine de générosité partagée. .

Salle du pressoir 67 Route du Vieux Moulin La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yës

L’événement Yës La Chapelle-de-Guinchay a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)