Le Mâchon Parlons Vins Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay
Le Mâchon Parlons Vins Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay samedi 6 juin 2026.
La Chapelle-de-Guinchay
Le Mâchon Parlons Vins
Parlons Vins 1699 D906 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le rendez-vous des bons vivants et des bons copains !
Parlons Vins vous invite à une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage… et de la gourmandise.
Profitez de l’ambiance mâchon.
2 horaires au choix pour le mâchon 9h ou 12h.
Buvette Mangette.
Musique.
Jeux d’arcade.
Jeux géants, baby foot, crazy pong. .
Parlons Vins 1699 D906 La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 65 91 contact@parlonsvins.fr
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English : Le Mâchon Parlons Vins
L’événement Le Mâchon Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)