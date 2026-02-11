Le Mâchon Parlons Vins Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay

La Chapelle-de-Guinchay

Le Mâchon Parlons Vins

Parlons Vins 1699 D906 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le rendez-vous des bons vivants et des bons copains !

Parlons Vins vous invite à une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage… et de la gourmandise.

Profitez de l’ambiance mâchon.

2 horaires au choix pour le mâchon 9h ou 12h.

Buvette Mangette.

Musique.

Jeux d’arcade.

Jeux géants, baby foot, crazy pong. .

Parlons Vins 1699 D906 La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 65 91 contact@parlonsvins.fr

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English : Le Mâchon Parlons Vins

L’événement Le Mâchon Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)