Ateliers des éco-bâtisseurs, Les Francas, Saint-Étienne-du-Rouvray
Ateliers des éco-bâtisseurs, Les Francas, Saint-Étienne-du-Rouvray lundi 20 avril 2026.
Ateliers des éco-bâtisseurs 20 – 25 avril Les Francas Seine-Maritime
Payant sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Lors de ces ateliers, les participants créeront une fresque collective représentant un territoire utopique et durable, apprendront à réaliser de petites éoliennes, participeront à des ateliers récup et mettront en place un projet dans le quartier valorisant le vivre-ensemble et la solidarité.
Les Francas Avenue du Bic Auber Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 84 18 30 »}, {« type »: « email », « value »: « josephine.delisle@francas.fr »}]
Des ateliers proposés par les Francas. Festival Éléments Terre
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