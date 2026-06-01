Ateliers des élèves du conservatoire, Eglise Saint-Bruno, Voiron

Ateliers des élèves du conservatoire Dimanche 21 juin, 18h00 Eglise Saint-Bruno Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Les élèves du conservatoire de Voiron vont présenter leurs créations et apprentissages.

Eglise Saint-Bruno place de la république, Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Les élèves du conservatoire de Voiron vont présenter leurs créations et apprentissages.

©Maguelone du Fou