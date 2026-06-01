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Ateliers des élèves du conservatoire, Eglise Saint-Bruno, Voiron

Ateliers des élèves du conservatoire, Eglise Saint-Bruno, Voiron

Ateliers des élèves du conservatoire, Eglise Saint-Bruno, Voiron dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Bruno

Adresse : place de la république, Voiron

Ville : 38500 Voiron

Département : Isère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Ateliers des élèves du conservatoire Dimanche 21 juin, 18h00 Eglise Saint-Bruno Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Les élèves du conservatoire de Voiron vont présenter leurs créations et apprentissages.

Eglise Saint-Bruno place de la république, Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Les élèves du conservatoire de Voiron vont présenter leurs créations et apprentissages.

©Maguelone du Fou

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