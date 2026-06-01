Roadshow Minalogic – Voiron, Lycée Polyvalent Ferdinand Buisson, Voiron

Roadshow Minalogic – Voiron Jeudi 2 juillet, 18h00 Lycée Polyvalent Ferdinand Buisson Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T21:00:00+02:00

Le Roadshow Minalogic poursuit sa tournée en Auvergne-Rhône-Alpes et s’arrête à Voiron, au Lycée polyvalent Ferdinand Buisson – “La Nat”, pour une soirée afterwork conviviale et utile, au plus près des acteurs du territoire.

Entreprises innovantes, partenaires académiques, collectivités et membres de l’écosystème numérique se retrouveront pour un moment d’échanges concrets, dans un cadre propice aux rencontres et aux nouvelles connexions.

Au programme

Intervention du Président de Minalogic pour partager les grandes orientations et les priorités du pôle.

Prise de parole d’un représentant du territoire pour mettre en lumière les enjeux et dynamiques locales.

Témoignages d’adhérents qui partageront leur retour d’expérience et les bénéfices concrets de leur engagement au sein du pôle.

Cocktail networking pour prolonger les échanges dans une ambiance conviviale.

Pourquoi participer ?

Cette étape voironnaise est l’occasion de :

Rencontrer les acteurs clés du numérique et de l’innovation du territoire,

Échanger directement autour de vos projets, marchés, enjeux de financement ou besoins en compétences,

Identifier de nouvelles opportunités de collaboration,

Découvrir, ou redécouvrir, comment Minalogic peut accompagner votre développement et accélérer vos projets.

Profitez d’un concentré d’écosystème, développez votre réseau local et régional, et repartez avec de nouveaux contacts… et probablement quelques idées en plus.

Rendez-vous le 2 juillet à Voiron

Ne manquez pas cette étape du Roadshow Minalogic au Lycée polyvalent Ferdinand Buisson – La Nat, et venez partager un temps fort dédié à l’innovation, au numérique et aux synergies du territoire.

Lycée Polyvalent Ferdinand Buisson 21 Bd Edgar Kofler Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/d987244b-5167-42b7-8933-9ad4dc67c670/Roadshow-Minalogic-Voiron »}]

Événement La French Tech