Menace to Society, Eglise Saint-Bruno, Voiron
Menace to Society, Eglise Saint-Bruno, Voiron dimanche 21 juin 2026.
Menace to Society Dimanche 21 juin, 20h00 Eglise Saint-Bruno Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Menace to Society se produira à Voiron.
Eglise Saint-Bruno place de la république, Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Le Riah Brass band se produira à Voiron.
©Maguelone du Fou
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