Menace to Society, Eglise Saint-Bruno, Voiron

Menace to Society Dimanche 21 juin, 20h00 Eglise Saint-Bruno Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Menace to Society se produira à Voiron.

Eglise Saint-Bruno place de la république, Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le Riah Brass band se produira à Voiron.

©Maguelone du Fou