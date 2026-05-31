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Menace to Society, Eglise Saint-Bruno, Voiron

Menace to Society, Eglise Saint-Bruno, Voiron

Menace to Society, Eglise Saint-Bruno, Voiron dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Bruno

Adresse : place de la république, Voiron

Ville : 38500 Voiron

Département : Isère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Menace to Society Dimanche 21 juin, 20h00 Eglise Saint-Bruno Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Menace to Society se produira à Voiron.

Eglise Saint-Bruno place de la république, Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Le Riah Brass band se produira à Voiron.

©Maguelone du Fou

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