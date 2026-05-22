Ateliers : Des mots pour notre histoire Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
Ateliers : Des mots pour notre histoire Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes vendredi 5 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 09:00 – 13:00
Gratuit : oui Tout public
Organisé avec La Ville de Nantes et la Fondation pour la Mémoire de l’EsclavageLes mots ne sont pas neutres. Nommer l’esclavage, ses acteurs, ses victimes et ses héritages n’est pas un simple exercice linguistique. Cela peut aussi être un acte politique et mémoriel qui engage notre rapport au passé et au présent. Chaque terme porte en lui une vision du monde, une reconnaissance ou un effacement, une dignité restituée ou une violence symbolique perpétuée.Ouvert à : acteurs du 10 mai et des Commémorations, acteurs culturels autours de ces sujets???? Inscriptions ici
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
https://framaforms.org/ateliers-participatifs-les-mots-de-notre-histoire-1777907453
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