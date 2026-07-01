Ateliers d’été Créer et s’amuser Atelier blasons / Au pays des mousquetaires Aramits
jeudi 16 juillet 2026 · Aramits
Informations pratiques
Aramits
Ateliers d’été Créer et s’amuser Atelier blasons / Au pays des mousquetaires
8 Place du Guirail Aramits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 32 – 32 – 31 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Au Moyen-âge, tout Le monde possédait un blason qui servait de signe de reconnaissance ! On le peignait sur les
boucliers, sur des objets précieux, sur les façades des maisons, sur ses vêtements et même sur son pot de chambre!
Tour, Étoile, faucon, dragon, éclair, quel symbole choisirez vous pour vous représenter? Vous choisirez et assemblerez les couleurs, les formes et les symboles en découpant, en dessinant et en peignant et repartirez avec votre blason personnel
Dans un cadre familial, nous vous accueillons pour des ateliers créatifs avec pour objectif de passer un bon moment
et d’apprendre en s’amusant! Yanaïita Araguas, membre de l’association L’atelier dans l’ombre , encadre des ateliers
artistiques pour adultes et enfants depuis plus de 15 ans!
Pendant les ateliers, on vous offre une pause gourmande
Un smoothie + une part de cake fait maison par Sandrine .
8 Place du Guirail Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 56 72 90
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English : Ateliers d’été Créer et s’amuser Atelier blasons / Au pays des mousquetaires
L’événement Ateliers d’été Créer et s’amuser Atelier blasons / Au pays des mousquetaires Aramits a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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