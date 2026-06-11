Aubusson

Ateliers d’été de la Cité Août

Rue des Arts Aubusson Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-03

Cet été, explorez l’art de la tapisserie en famille !

Pour les 3-6 ans (avec adulte), les ateliers réveillent l’imaginaire création de poupées kimonos, découverte de l’univers de Miyazaki (Totoro, Noiraudes, la chambre de Hauru) et pont entre verdure ancienne et art moderne.

Pour les 7-12 ans, place à la pratique initiation au tissage sur cadre, conception de créatures fantastiques, fabrication de fétiches en laine et immersion dans le métier de peintre cartonnier.

Programme complet sur l’image

Réservation obligatoire Places limitées .

Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66 eloise.laurin@cite-tapisserie.fr

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English : Ateliers d’été de la Cité Août

L’événement Ateliers d’été de la Cité Août Aubusson a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Aubusson-Felletin