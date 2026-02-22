Maison du Tapissier La visite de Faustine 21 juillet

Rue Vieille Aubusson Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Laissez-vous guider par Faustine pour une introduction (45 mn) à votre visite de cette bâtisse du 16e siècle. Poursuivez votre découverte dans l’atelier de tissage à la rencontre d’un(e) lissier(e). Une expérience unique autour de l’art tissé d’Aubusson.

Réservation obligatoire

Places limitées .

Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Maison du Tapissier La visite de Faustine 21 juillet Aubusson a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Aubusson-Felletin