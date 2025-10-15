Atelier de lecture et de mise en espace Va jouer dehors Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Atelier de lecture et de mise en espace Va jouer dehors

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Amoureux des textes de théâtre et de leur mise en partage…. cet atelier est pour vous !

Dans le cadre du projet Identités Ruralités et sous la houlette de la scénographe Raffaëlle Bloch, qui invitera régulièrement un·e dramaturge ou metteur en scène différent·e, les participant·es exploreront des textes et des lieux ayant comme point commun de parler de, ou depuis des espaces ruraux. Puisant tant dans un théâtre de répertoire que dans des œuvres moins connues, l’exploration s’étendra à des textes contemporains.

L’atelier fera également la part belle à une réflexion sur l’espace (l’ergonomie, la question du corps et la spatialisation). Les participant·es finaliseront l’année par une mise en partage, sous la forme de lectures ou d’une série de courtes formes.

À partir de 18 ans.

Série de 9 ateliers, les 3es mercredis du mois d’oct. 25 à juin 26. 50 euros pour l’année + adhésion .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 12 relations-publiques@snaubusson.com

