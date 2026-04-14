Lez’arts sud 23 Salles de conférences Aubusson

Aubusson

Lez’arts sud 23

Salles de conférences Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 13:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Exposition collective menée par l’association Lez’arts Sud 23.

L’exposition sera très variée et représentera différentes techniques artistiques peinture (aquarelle, acrylique, huile), sculpture (fer, pierre, raku), poterie artistique, pastels, crayons, etc.

L’exposition réunira aussi bien des artistes débutants que des semi-professionnels et des professionnels reconnus. .

Salles de conférences Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine lezartsud23@gmail.com

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English : Lez’arts sud 23

L’événement Lez’arts sud 23 Aubusson a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Aubusson-Felletin