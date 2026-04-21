La quinzaine des photographes #2 Salle de conférences Aubusson
La quinzaine des photographes #2 Salle de conférences Aubusson mercredi 24 juin 2026.
Aubusson
La quinzaine des photographes #2
Salle de conférences Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 13:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-06-24
La photographie fête cette année son bicentenaire et cet été, Aubusson accueille la 2ème édition du festival La Quinzaine des photographes.
Au programme, au rez-de-chaussée du bâtiment La Passerelle, une grande expo collective avec le soutien de la Mairie, et dans les vitrines des commerces du centre-ville un accrochage participatif sur le thème à bicyclette .
Vous pourrez rencontrer le 5 juillet à Librairie La Licorne le photographe anglais Chris Rydlewski, autour de son livre Confluence, et découvrir deux expositions satellites , l’une à La Berlue à Tigoulet et l’autre à la Médiathèque de Royère de Vassivière.
Enfin, le cinéma le Colbert proposera 3 soirées consacrées à la photographie, avec notamment des films sur Patrick Zachmann et Robert Doisneau.
Tous les jours de 13h à 19h sauf le lundi & le samedi durant le marché. .
Salle de conférences Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine lesfilmsdelacailasse@yahoo.com
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English : La quinzaine des photographes #2
L’événement La quinzaine des photographes #2 Aubusson a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Aubusson-Felletin
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