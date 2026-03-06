Crush Agricole Restitution des élèves du lycée agricole d’Ahun et le théâtre du point du jour Théâtre jean Lurçat Aubusson
Crush Agricole Restitution des élèves du lycée agricole d’Ahun et le théâtre du point du jour Théâtre jean Lurçat Aubusson jeudi 18 juin 2026.
Crush Agricole Restitution des élèves du lycée agricole d’Ahun et le théâtre du point du jour
Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Après le projet Avec un grand H mené en 2024/25 autour de l’histoire du monde agricole, les élèves de la classe de Seconde CCE (Conduite et Culture d’Élevage) du lycée agricole d’Ahun vont cette année nous parler… d’amour ! La metteuse en scène Angélique Clairand les embarque sur le chemin de la création de son spectacle Crush. .
Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Crush Agricole Restitution des élèves du lycée agricole d’Ahun et le théâtre du point du jour
L’événement Crush Agricole Restitution des élèves du lycée agricole d’Ahun et le théâtre du point du jour Aubusson a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Aubusson-Felletin