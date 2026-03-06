Crush Agricole Restitution des élèves du lycée agricole d’Ahun et le théâtre du point du jour Théâtre jean Lurçat Aubusson

Crush Agricole Restitution des élèves du lycée agricole d’Ahun et le théâtre du point du jour

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

2026-06-18

Après le projet Avec un grand H mené en 2024/25 autour de l’histoire du monde agricole, les élèves de la classe de Seconde CCE (Conduite et Culture d’Élevage) du lycée agricole d’Ahun vont cette année nous parler… d’amour ! La metteuse en scène Angélique Clairand les embarque sur le chemin de la création de son spectacle Crush. .

Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

