SORTIE DE RÉSIDENCE La Chambre de Warren Cie Le théâtre dans la forêt Théâtre Jean Lurçat Aubusson

SORTIE DE RÉSIDENCE La Chambre de Warren Cie Le théâtre dans la forêt

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Sortie de résidence

Théâtre, à partir de 5 ans

La compagnie Le Théâtre dans la forêt a pour vocation de créer des spectacles questionnant le rapport entre réel et fiction. Elle s’inspirera de La Chambre de Warren, premier livre jeunesse de Jérémie Moreau. Elle fabriquera des décors, des accessoires, et éléments scénographiques. les compétences artistiques et artisanales en lien avec la cité de la tapisserie d’Aubusson intéressent la compagnie pour cette création. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE La Chambre de Warren Cie Le théâtre dans la forêt Aubusson a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Aubusson-Felletin