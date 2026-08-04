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AGENDA · Lamballe-Armor

Ateliers d’été de Seitai Rue du Général Leclerc Lamballe-Armor

vendredi 7 août 2026 · Rue du Général Leclerc · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Général Leclerc
Adresse
Jardin Louis Gouret
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Ateliers d’été de Seitai

Rue du Général Leclerc Jardin Louis Gouret Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Pratique japonaise en petit groupe des mouvements de Seitai pour retrouver l’équilibre naturel, des ajustements corporels, apprendre a mieux se connaitre pour devenir acteur de sa sante.
Accessible à tous (de 13 à 80 ans et +), adapté à notre condition physique, sans prérequis.
Nombre de personnes 8-10 environ
Matériel nécessaire une tenue souple, si possible grande serviette ou tapis de gym …
Les participants respecteront les lieux.   .

Rue du Général Leclerc Jardin Louis Gouret Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 69 60 31 

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English :

L’événement Ateliers d’été de Seitai Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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