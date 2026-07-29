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Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants Ecole Publique Albert Larrousset Guéthary

jeudi 13 août 2026 · Ecole Publique Albert Larrousset · Guéthary

Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants Ecole Publique Albert Larrousset Guéthary

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Ecole Publique Albert Larrousset
Adresse
737 Chemin du Trinquet
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants

Ecole Publique Albert Larrousset 737 Chemin du Trinquet Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Ateliers d’initiation à la musque pour enfants, animés par la violoniste et professeure à l’académie Jaroussky; Solesne Loy.   .

Ecole Publique Albert Larrousset 737 Chemin du Trinquet Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 60 58  classicaguethary@gmail.com

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English : Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants

L’événement Ateliers d’Initiation à la Musique pour les Enfants Guéthary a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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