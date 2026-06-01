Ateliers éco-responsables, Place de Graveson, Genève

Ateliers éco-responsables Jeudi 9 juillet, 10h00 Place de Graveson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00

Cet été, les ateliers éco-responsables sont de retour !

Deux rendez-vous à ne pas manquer :

Fabrication d’une éponge Tawashi

Atelier autour des moustiques

Conçus avec des ingrédients d’origine naturelle, ces ateliers vous permettront de fabriquer vos propres produits, tout en découvrant des gestes du quotidien plus durables et responsables.

Place de Graveson

Jeudi 9 juillet

⏰ De 10h à 16h

Tout public

Gratuit

Place de Graveson Place de Graveson, 1226 Thônex Genève 1226 Genève

Cet été, les ateliers éco-responsables sont de retour !

Juliette Mauler