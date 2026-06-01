Ateliers éco-responsables, Place de Graveson, Genève
Ateliers éco-responsables, Place de Graveson, Genève jeudi 9 juillet 2026.
Ateliers éco-responsables Jeudi 9 juillet, 10h00 Place de Graveson
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00
Cet été, les ateliers éco-responsables sont de retour !
Deux rendez-vous à ne pas manquer :
-
Fabrication d’une éponge Tawashi
-
Atelier autour des moustiques
Conçus avec des ingrédients d’origine naturelle, ces ateliers vous permettront de fabriquer vos propres produits, tout en découvrant des gestes du quotidien plus durables et responsables.
Place de Graveson
Jeudi 9 juillet
⏰ De 10h à 16h
Tout public
Gratuit
Place de Graveson Place de Graveson, 1226 Thônex Genève 1226 Genève
Cet été, les ateliers éco-responsables sont de retour !
Juliette Mauler
À voir aussi à Genève
- Cours de Body Wake Up en juin à la Canopée, La Canopée, Genève 1 juin 2026
- Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève 1 juin 2026
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026