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Ateliers éco-responsables, Place de Graveson, Genève

Ateliers éco-responsables, Place de Graveson, Genève

Ateliers éco-responsables, Place de Graveson, Genève jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Place de Graveson

Adresse : Place de Graveson, 1226 Thônex

Ville : 1226 Genève

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Ateliers éco-responsables Jeudi 9 juillet, 10h00 Place de Graveson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00

Cet été, les ateliers éco-responsables sont de retour !

Deux rendez-vous à ne pas manquer :

  • Fabrication d’une éponge Tawashi

  • Atelier autour des moustiques

Conçus avec des ingrédients d’origine naturelle, ces ateliers vous permettront de fabriquer vos propres produits, tout en découvrant des gestes du quotidien plus durables et responsables.

Place de Graveson
Jeudi 9 juillet
⏰ De 10h à 16h
Tout public
Gratuit

Place de Graveson Place de Graveson, 1226 Thônex Genève 1226 Genève
Cet été, les ateliers éco-responsables sont de retour !

Juliette Mauler

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