Ateliers en scène, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Ateliers en scène Mardi 12 mai, 19h00 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:30:00+02:00

Les musicien·nes de notre école interprètent leur répertoire en public. Une étape importante de leur parcours musical, qu’ils·elles abordent parfois pour la première fois.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les musicien·nes de notre école interprètent leur répertoire en public. Une étape importante de leur parcours musical, qu’ils·elles abordent parfois pour la première fois. reprise chanson