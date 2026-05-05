Rumba, Mémoire et Résilience – Conférence, Archives Départementales, Nantes

Rumba, Mémoire et Résilience – Conférence Mardi 12 mai, 18h00 Archives Départementales Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T19:30:00+02:00

Avec Clément Ossinonde, président de l’Union des Musiciens Congolais (UMC) et de l’Union Nationale des Ecrivains et Artistes Congolais (UNEAC)

Cette conférence retrace la fabuleuse trajectoire de la rumba, née sur les rives du fleuve Congo, déportée vers les Amériques dans le tumulte de l’esclavage, avant de revenir sur la terre mère, enrichie de rythmes et d’expériences nouvelles.

De cette traversée douloureuse est née une musique de résistance, un souffle de vie devenu l’un des plus puissants symboles de résilience et de création d’identités. La rumba incarne la renaissance collective des peuples africains et afrodescendants, leur mémoire en mouvement et leur force créatrice face à l’histoire.

Une soirée pour comprendre, ressentir et célébrer la puissance culturelle et spirituelle de la rumba.

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://anneauxdelamemoire.org »}, {« type »: « email », « value »: « contact@anneauxdelamemoire.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240696852 »}]

Conférence

Salutation des musiciens, Leopoldville, vers 1960 © Cliché de Jean Depara