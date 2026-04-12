Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Luce Courville, Nantes mardi 12 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Rencontre entre lecteurs Mardi 12 mai, 18h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T19:00:00+02:00

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire
Les participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)