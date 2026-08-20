Ateliers enfants « A la découverte de l’abbaye », Anciennes fonderies d’Ecurey, Montiers-sur-Saulx

Informations pratiques

Ateliers enfants « A la découverte de l’abbaye » Samedi 19 septembre, 15h00 Anciennes fonderies d’Ecurey Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ateliers enfants « A la découverte de l’Abbaye » : vitraux en papier, héraldique, maquette d’abbaye, découverte du jardin des simples, construction de voûtes en bois.

Lectures du kamishibai « Noisette à la découverte de l’Abbaye d’Ecurey ».

Anciennes fonderies d’Ecurey 55290 Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est Le site des fonderies fut, à l’origine, celui d’une abbaye fondée au XIIᵉ siècle. Vendus en 1791 comme biens nationaux, les bâtiments conventuels et les dépendances subsistantes furent acquis par des maîtres de forges au XIXᵉ siècle. Le site fut par la suite racheté et spécialisé dans la fonte d’art et d’ornement. Sa production diminua progressivement, et l’activité cessa totalement en 1987. Il s’agit d’une communauté industrielle insérée dans un environnement rural. Le paysage industriel est renforcé par l’unité architecturale des bâtiments industriels et l’ordonnance des bâtiments de l’abbaye encore en place. Il convient également de souligner l’intérêt que présente la collection de moules conservée in situ.

Ateliers enfants « A la découverte de l’Abbaye » : vitraux en papier, héraldique, maquette d’abbaye, découverte du jardin des simples, construction de voûtes en bois.

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