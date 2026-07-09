Informations pratiques

Le Grand-Village-Plage

Ateliers et animations Journées Nationales de l’Architecture

5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

6-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, la Maison éco-paysanne proposera les samedi 17 et dimanche 18 octobre des animations et jeux en famille autour de l’architecture oléronaise.

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5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

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English : Workshops and Activities National Architecture Days

As part of National Architecture Days, the Maison Éco-paysanne will host family-friendly activities and games centered on Oléron architecture on Saturday, October 17, and Sunday, October 18.

L’événement Ateliers et animations Journées Nationales de l’Architecture Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes