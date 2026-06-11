Ateliers et Portes ouvertes danse hip-hop – Association Make a Move Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Ateliers sur inscription Inscriptions : makeamovenantes@gmail.com Jeune Public, Etudiant, Adulte – Age minimum : 6 et Age maximum : 60

L’association Make a Move vous invite à découvrir les danses hip-hop, gratuitement, à la maison de quartier Bottière. Rendez-vous :???? les mercredis 10 et 17 juin 2026 pour des ateliers gratuits (pour les 6-15 ans) de 14h à 19h sur inscription???? les jeudis 11 et 18 juin 2026 pour les portes ouvertes destinées aux adultes Tout public à partir de 6 ans Plus d’infos sur makeamovenantes.com

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.makeamovenantes.com/



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