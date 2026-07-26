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AGENDA · Amilly

Ateliers hors-les-murs Amilly

vendredi 21 août 2026 · Amilly

Ateliers hors-les-murs Amilly

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
35 Rue des Droits de l'Homme
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Amilly

Ateliers hors-les-murs

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Ateliers hors-les-murs
En partenariat avec la Médiathèque d’Amilly, l’atelier Lettres plastiques propose une exploration ludique et graphique du langage. À partir de feuilles Letraset et aux côtés d’un médiateur-plasticien du Centre d’art, les participant·e·s transfèrent lettres, chiffres, motifs et textures par simple frottement, puis les assemblent pour créer des images uniques, entre affiche et narration. Un terrain de jeu créatif où les lettres deviennent des formes, où les mots se transforment en dessins. Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s. Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.   .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55  mediatheque.amilly@agorame.fr

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English :

Off-site Workshops

L’événement Ateliers hors-les-murs Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS

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