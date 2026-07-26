Ateliers hors-les-murs Amilly
vendredi 21 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Ateliers hors-les-murs
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Ateliers hors-les-murs
En partenariat avec la Médiathèque d’Amilly, l’atelier Lettres plastiques propose une exploration ludique et graphique du langage. À partir de feuilles Letraset et aux côtés d’un médiateur-plasticien du Centre d’art, les participant·e·s transfèrent lettres, chiffres, motifs et textures par simple frottement, puis les assemblent pour créer des images uniques, entre affiche et narration. Un terrain de jeu créatif où les lettres deviennent des formes, où les mots se transforment en dessins. Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s. Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 mediatheque.amilly@agorame.fr
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English :
Off-site Workshops
L’événement Ateliers hors-les-murs Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS
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