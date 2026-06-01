Ateliers informatique Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf

Morteaux-Coulibœuf

Ateliers informatique

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 14:00:00

fin : 2026-06-22 15:00:00

Date(s) :

2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29

Découverte de l’environnement informatique, traitement de textes, tableurs, navigation sur Internet, création et consultation de messagerie, réseaux sociaux.

Atelier ouvert aux débutants et à tous.

Découverte de l’environnement informatique, traitement de textes, tableurs, navigation sur Internet, création et consultation de messagerie, réseaux sociaux.

Atelier ouvert aux débutants et à tous. .

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

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English : Ateliers informatique

Discovering the computer environment, word processing, spreadsheets, surfing the Internet, creating and consulting email, social networks.

Open to beginners and everyone.

L’événement Ateliers informatique Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande