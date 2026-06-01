Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque

Ville : 14620 Morteaux-Coulibœuf

Département : Calvados

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise

Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/adulte
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/adulte   .

Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conversation Anglaise

Practice and improve your English in a fun, friendly atmosphere.
Teenagers/adults

L’événement Conversation Anglaise Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande

À voir aussi à Morteaux-Coulibœuf (Calvados)