Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf
Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf jeudi 18 juin 2026.
Morteaux-Coulibœuf
Conversation Anglaise
Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/adulte
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/adulte .
Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conversation Anglaise
Practice and improve your English in a fun, friendly atmosphere.
Teenagers/adults
L’événement Conversation Anglaise Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande
À voir aussi à Morteaux-Coulibœuf (Calvados)
- Salon de thé dans les jardins du Moulin Les jardins du Moulin Morteaux-Coulibœuf 6 juin 2026
- Visite guidée des jardins, Jardins du moulin, Morteaux-Coulibœuf 6 juin 2026
- Conférence : la vie des moulins, leur importance et leur rôle économique, Jardins du moulin, Morteaux-Coulibœuf 6 juin 2026
- Ateliers informatique Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 8 juin 2026
- Fête de la Saint Jean Stade municipal Morteaux-Coulibœuf 27 juin 2026