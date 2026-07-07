Ateliers jeune public à La Buzine La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille 11e Arrondissement
mardi 7 juillet 2026 · La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée · Marseille 11e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 11e Arrondissement
Ateliers jeune public à La Buzine
Mardi 7 juillet 2026 à partir de 15h.
Du jeudi 9 au vendredi 10 juillet 2026 à partir de 15h.
Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2026 à partir de 15h.
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet 2026 à partir de 15h. La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-21
Pour les vacances scolaires, le Château de la Buzine propose aux enfants de 6 à 12 ans une série d’ateliers d’Éducation Artistique et Culturelle dans le prolongement de l’exposition »Sempé, rêver le monde ».
Dans le cadre de l’exposition Sempé, rêver le monde, ateliers artistiques et culturels pour vos enfants.
Au programme écriture créative, arts plastiques, graphisme d’édition, éveil à l’esprit critique, création d’un diorama, écriture humoristique, caricature…
► Atelier “Les souvenirs qu’on va chérir
Mardi 7 juillet 2026 à 15:00
Écriture et arts plastiques
Sur inscription Dans la limite des places disponibles
► Atelier “Rêver le monde dans l’univers Sempé
Jeudi 9 juillet 2026 15:00
Écriture créative et arts plastiques
Sur inscription Dans la limite des places disponibles
► Atelier “Regard sur la presse
Vendredi 10 juillet 2026 15h à 17h
Arts plastiques, graphisme d’édition et éveil à l’esprit critique.
Sur inscription Dans la limite des places disponibles
► Atelier “Mon voyage illustré avec Sempé
Mercredi 15 juillet 2026 15h à 17h
Écriture et arts plastiques en volume (Création d’un diorama).
Sur inscription Dans la limite des places disponibles
► Atelier “La fabrique de l’humour
Jeudi 16 juillet 2026 15h à 17h
Écriture humoristique, caricature.
Sur inscription Dans la limite des places disponibles
► Atelier “Rêver le monde dans l’univers Sempé
Vendredi 17 juillet 2026 15h à 17h
Écriture créative et arts plastiques
Dans la limite des places disponibles
► Atelier “Regard sur la presse
Mardi 21 juillet 2026 15h à 17h
Arts plastiques, graphisme d’édition et éveil à l’esprit critique.
Sur inscription Dans la limite des places disponibles
► Atelier “La fabrique de l’humour
Mercredi 22 juillet 2026 15h à 17h
Écriture humoristique, caricature.
Sur inscription Dans la limite des places disponibles .
La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
During school breaks, the Château de la Buzine offers children ages 6 to 12 a series of arts and culture workshops as a follow-up to the exhibition “Sempé, Dreaming the World.”
L’événement Ateliers jeune public à La Buzine Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Ville de Marseille
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