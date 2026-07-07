Ateliers jeune public à La Buzine La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille 11e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 11e Arrondissement

Ateliers jeune public à La Buzine

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 15h.

Du jeudi 9 au vendredi 10 juillet 2026 à partir de 15h.

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2026 à partir de 15h.

Du mardi 21 au vendredi 24 juillet 2026 à partir de 15h. La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-21

Pour les vacances scolaires, le Château de la Buzine propose aux enfants de 6 à 12 ans une série d’ateliers d’Éducation Artistique et Culturelle dans le prolongement de l’exposition »Sempé, rêver le monde ».

Dans le cadre de l’exposition Sempé, rêver le monde, ateliers artistiques et culturels pour vos enfants.



Au programme écriture créative, arts plastiques, graphisme d’édition, éveil à l’esprit critique, création d’un diorama, écriture humoristique, caricature…



► Atelier “Les souvenirs qu’on va chérir

Mardi 7 juillet 2026 à 15:00

Écriture et arts plastiques

Sur inscription Dans la limite des places disponibles





► Atelier “Rêver le monde dans l’univers Sempé

Jeudi 9 juillet 2026 15:00

Écriture créative et arts plastiques

Sur inscription Dans la limite des places disponibles



► Atelier “Regard sur la presse

Vendredi 10 juillet 2026 15h à 17h

Arts plastiques, graphisme d’édition et éveil à l’esprit critique.

Sur inscription Dans la limite des places disponibles



► Atelier “Mon voyage illustré avec Sempé

Mercredi 15 juillet 2026 15h à 17h

Écriture et arts plastiques en volume (Création d’un diorama).

Sur inscription Dans la limite des places disponibles



► Atelier “La fabrique de l’humour

Jeudi 16 juillet 2026 15h à 17h

Écriture humoristique, caricature.

Sur inscription Dans la limite des places disponibles



► Atelier “Rêver le monde dans l’univers Sempé

Vendredi 17 juillet 2026 15h à 17h

Écriture créative et arts plastiques

Dans la limite des places disponibles



► Atelier “Regard sur la presse

Mardi 21 juillet 2026 15h à 17h

Arts plastiques, graphisme d’édition et éveil à l’esprit critique.

Sur inscription Dans la limite des places disponibles



► Atelier “La fabrique de l’humour

Mercredi 22 juillet 2026 15h à 17h

Écriture humoristique, caricature.

Sur inscription Dans la limite des places disponibles .

La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

During school breaks, the Château de la Buzine offers children ages 6 to 12 a series of arts and culture workshops as a follow-up to the exhibition “Sempé, Dreaming the World.”

L’événement Ateliers jeune public à La Buzine Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Ville de Marseille