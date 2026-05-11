Zinée L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement

Zinée

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 20h. L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Pour la première fois à l’Affranchi, Zinée en concert

Après le succès de son album Osmin paru en 2024, la chanteuse et rappeuse Zinée déploie à nouveau sa force tranquille et artistique dans un nouvel EP intitulé Bil, symbole d’une renaissance et d’un changement de cap salutaires.



En sept titres habités par l’humanité qui la caractérise, elle fait table rase, se déleste des poids qui ont parfois contenu son envie de créer, et se libère, aussi bien sur le plan musical que personnel. Pour parfaire Bil, Zinée s’est entourée d’une équipe réduite et bienveillante, de trois musiciens aussi talentueux qu’ils sont ses amis. Il y a le pianiste et touche-à-tout canadien Chilly Gonzales, le beatmaker multi-platine Freaky Joe (SCH, Djadja & Dinaz, SDM, Kekra…), et le producteur Empty7, reconnu pour ses projets solo et son travail avec le rappeur Django.



De cette émulation sans pression, sans ego mal placé et sans négativité a émergé une musique oscillant entre les ténèbres et les sonorités solaires, entre les souvenirs et une irrésistible envie d’avancer coûte que coûte.



Zinée s’approprie les embûches avec dextérité, se replonge dans l’enfance et la nostalgie pour en tirer l’inspiration, certes, mais aussi cette quête du bonheur qui l’anime. .

L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Zinée in concert for the first time at l’Affranchi

L’événement Zinée Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille