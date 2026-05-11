Nobodylikesbidie Jaymee L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement
Nobodylikesbidie Jaymee L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement samedi 14 novembre 2026.
Marseille 11e Arrondissement
Nobodylikesbidie Jaymee
Samedi 14 novembre 2026 à partir de 20h. L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Les deux étoiles montantes du Rap Lillois réunies à l’Affranchi
Les deux étoiles montantes du Rap Lillois réunies à l’Affranchi (Marseille)
En provenance de Fives, Nobodylikesbirdie s’est rapidement imposé comme étoile montante de la scène Rap lilloise. Issu d’une famille de mélomanes, c’est en musique que le jeune nordiste a décidé d’illustrer ses maux en mêlant paroles brutes sur des instrumentales pointues.
À 22 ans, Jaymee s’impose comme l’une des voix les plus singulières du rap français. Originaire de Lille et d’Angleterre, il est influencé par le rock britannique et le rap contemporain pour créer un univers sans frontières de genre. Pionnier de la new jazz dans la scène rap française, il enchaîne les projets marquants avant de franchir un nouveau cap avec Nerf de la guerre, sorti le 20 mars 2026. Un projet qui confirme sa place dans le paysage rap français et son évolution artistique constante, de Lille aux scènes nationales. .
L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The two rising stars of Lille Rap reunite at l’Affranchi
L’événement Nobodylikesbidie Jaymee Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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