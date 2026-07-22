Diez L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 11e Arrondissement

Diez

Vendredi 30 octobre 2026 à partir de 20h. L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

La connaissance des musiques urbaines favorise la position de l Affranchi pour faire découvrir en avant-première les talents d’aujourd’hui et de demain, tout en gardant le contact privilégié avec les artistes emblématiques du rap français.

Diez est l’une des voix les plus authentiques des quartiers sud de Marseille. Avec une écriture brute, et un univers profondément ancré dans son vécu, il s’impose comme une figure montante de la nouvelle scène marseillaise.







Après avoir forgé son identité au fil de ses projets, il franchit aujourd’hui une étape symbolique avec son tout premier concert à L’Affranchi, au cœur des quartiers sud qui l’ont vu grandir. Plus qu’une date, c’est un retour aux sources et un moment de partage avec un public qui l’accompagne depuis le début. .

L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An understanding of urban music helps *L’Affranchi* showcase the talents of today and tomorrow in advance,E8re, while maintaining close ties with iconic artists in the French rap scene.

L’événement Diez Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille