Zed L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 11e Arrondissement

Zed

Vendredi 27 novembre 2026 à partir de 20h. L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Comment poursuivre une carrière solo quand on vient d’un des groupes qui a le plus marqué la fin des années 2010 ? Éviter de se renier, devenir encore plus singulier. L’équation que Zed a choisi lui réussit plus que bien.

Issu de 13 Block, la formation devenue mythique aujourd’hui en sommeil -, avec son rap sombre, street, lardé d’hymnes ambiançants qui ont débordé la rue pour raconter l’époque ( Vide, Fuck le 17, Vrai Négro, Balayer…), le rappeur de Sevran s’est taillé la part du lion dans cet espace qu’il s’est créé. Sa formule, il la polit avec succès (Joli, Jauné, Cimenter…), lui qui dit mélanger “Mélodies et pensées”.







Entre mélancolie chantée et sons punchlinés en diable, Zed se réinvente et pousse une nouvelle vision initiée dans le morceau Nephilim. C’est le nom qu’il a choisi pour son projet sorti le 30 janvier 2026. Il y arbore ses galons de héros d’une scène critiquée aujourd’hui pour privilégier plus la forme que le fond. Avec ZED, tout y est clips léchés, stylisme affûté. Il a tout du hitman qui donne l’impression de tout faire sans forcer.







Par les temps qui courent, sombres et lumineux par endroits, avec Nephilim Part. I, Zed, une fois de plus, réussit à créer la bande-son idéale pour mettre des mots sur nos ressentis de l’époque. .

L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

How do you pursue a solo career when you come from one of the bands that had the biggest impact in the late 2010s? Avoid betraying your roots, and become even more unique. The approach Zed has chosen is working out exceptionally well for him.

L’événement Zed Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille