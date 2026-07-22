Festival Marcel Pagnol des collines au green Golf Bastide de la Salette Marseille 11e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 11e Arrondissement

Festival Marcel Pagnol des collines au green

Jeudi 27 août 2026 de 19h à 22h.

Vendredi 28 août 2026 de 19h à 22h.

Samedi 29 août 2026 de 19h à 22h. Golf Bastide de la Salette 65 Impasse des Vaudrans Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

Le Festival Marcel Pagnol s’invite au golf Bastide de la Salette !

Cet été, plongez au cœur des collines de Provence et laissez-vous porter par l’univers de Marcel Pagnol à travers trois soirées théâtrales uniques

Du 27 au 29 août 2026, le golf Bastide de La Salette et la Compagnie Dans la Cour des Grands s’associent pour vous proposer une expérience théâtrale unique au cœur des collines de Marcel Pagnol.





– La Femme du Boulanger



Le jeudi 27 août, le golf Bastide de la Salette et la Compagnie Dans la Cour des Grands vous donnent rendez-vous sur la terrasse du restaurant Bastide de la Salette pour le lancement de la première soirée du Festival Marcel Pagnol. Une soirée où gastronomie et théâtre se rencontrent dans un cadre d’exception.

Le temps d’une soirée autour d’un dîner théâtre, redécouvrez La Femme du Boulanger, chef-d’œuvre intemporel de Marcel Pagnol où l’humour, la tendresse et l’humanité se mêlent avec une rare justesse.

Entre deux mets savoureux, vous suivrez l’histoire d’un homme bouleversé qui, lorsque sa femme disparaît emportant avec elle bien plus que sa présence, perd jusqu’au goût de vivre et celui de pétrir son pain. Autour de lui, tout le village se mobilise, s’agite, s’inquiète et tente de lui rendre espoir. Se dessinent alors les contours de l’âme humaine, dans toute sa complexité, sa fragilité et sa beauté, révélant la finesse du regard que Pagnol porte sur les hommes.

Laissez-vous porter par cette parenthèse gourmande et théâtrale, qui à n’en pas douter, ravira autant vos papilles que votre cœur.

Horaires

Ouverture à partir de 19h00

Pièce de théâtre de 20h à 22h

Dîner amuse bouche, entrée, plat et dessert de 20h à 22h

Menu

Cocktail Résonance avec ou sans alcool

Amuse bouche Mini vol au vent de moules en beurre de persillade et saveurs anisées

Entrée Carpaccio de Tomates, émincé de fenouil croquant, crémeux de burrata et vierge de légumes à l’huile d’olive

Plat Dos de Cabillaud Roti, crème d’ail confit, petits légumes, salicorne et éclat de noisettes torréfiées

Dessert Le traditionnel nougat glacé au miel et aux amandes

Tarif

79.00€ TTC / personne hors boissons







En attendant Marcel



Le vendredi 28 août, quand les derniers rayons de soleil illuminent l’horizon, l’esplanade du golf Bastide de la Salette devient le décor d’une déambulation théâtrale originale au cœur de l’univers de Marcel Pagnol.

Nous sommes en 1955. Une partie de l’équipe qui a participé à la création des films de Marcel Pagnol se retrouve pour découvrir le scénario de son prochain long-métrage. En attendant son arrivée, les souvenirs affluent anecdotes de tournage, secrets de fabrication, moments de complicité et savoureuses histoires de coulisses ressurgissent au fil de la promenade.

Chaque confidence devient alors prétexte à faire revivre quelques-unes des plus belles pages de l’œuvre de Marcel Pagnol. Au détour d’un chemin, les spectateurs redécouvrent ainsi des scènes extraites de Marius, Naïs, le Schpountz et bien d’autres encore.

Conçue comme une véritable déambulation immersive, cette promenade théâtrale invite le public à prendre part à l’aventure. Tour à tour vedette de cinéma, auteur, technicien ou accessoiriste, chacun est invité à entrer dans le jeu, avec légèreté et bonne humeur.

Entre nature, théâtre et cinéma, cette balade vespérale est une invitation à redécouvrir l’œuvre de Marcel Pagnol sous un jour inédit, dans un cadre exceptionnel où fiction et réalité se rencontrent le temps d’une soirée.

Horaires

Ouverture à partir de 19h

Accueil rafraichissant de 18h45 à 19h15

Déambulation théâtrale de 3h à partir de 19h15, avec une pause de 45min avec un apéritif provençal entre les deux scènes

Tarif

49.00€ TTC / personne







– Manon des sources -

Le samedi 29 août, découvrez le parcours du golf Bastide de la Salette grâce à une balade théâtrale avec l’histoire de Manon des Sources.

Dans une Provence où l’eau est plus précieuse que l’or, Marcel Pagnol inscrit à jamais dans nos mémoires l’histoire de Manon des Sources.

Au fil d’une balade théâtrale nocturne, les spectateurs sont invités à suivre les pas de cette jeune femme farouche dont le destin est intimement lié à celui des collines qui l’ont vue grandir.

Drame familial, quête de vérité, histoire d’amour, vengeance et rédemption se mêlent dans ce récit d’une rare puissance. Mais Manon des Sources est aussi un hommage à la nature provençale, à l’eau, au vent, aux arbres et à ces paysages qui façonnent les hommes autant qu’ils les abritent.

À mesure que la nuit s’installe et que l’histoire se dévoile, Marcel Pagnol interroge la responsabilité, la transmission et le poids des secrets. Avec une profonde justesse, il nous rappelle que les fautes des hommes finissent toujours par rencontrer la vérité.

Une balade théâtrale où la beauté des lieux accompagne l’une des œuvres les plus bouleversantes de la littérature française.

Horaires

Ouverture à partir de 18h30

Balade théâtrale sur le parcours de golf de 3h à partir de 19h15, avec une pause de 45min avec un buffet campagnard entre les deux scènes

Tarif

55.00€ TTC / personne .

Golf Bastide de la Salette 65 Impasse des Vaudrans Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 27 12 16 evenements-lasalette@resonance.golf

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English :

The Marcel Pagnol Festival is coming to the Bastide de la Salette Golf Course!

This summer, immerse yourself in the heart of the Provençal hills and let yourself be swept away by the world of Marcel Pagnol through three unique theatrical evenings

L’événement Festival Marcel Pagnol des collines au green Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille