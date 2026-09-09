Ateliers jeune public: Bijoux (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
samedi 31 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Ateliers jeune public: Bijoux (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 15:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Apprenez les différentes techniques des noeuds et réalisez un bracelet tressé orné d’une perle.
INTERVENANTE Flora Mons-Feral
TARIF 15 €
Public adulte (à partir de 14 ans)
Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51
Règlement de l’atelier à l’inscription
(Remboursement possible pour une annulation jusqu’à 3 semaines avant l’atelier).
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31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Ateliers jeune public: Bijoux (Centre culturel)
L’événement Ateliers jeune public: Bijoux (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-20 par Brive Tourisme
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