Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Ateliers jeune public: Porcelaine recyclée (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Transformez votre ancienne porcelaine en bijou unique !

Amenez une pièce de vaisselle et créez un collier original.

INTERVENANTE Sandra Blouet Kirla

TARIF 40 €

Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

Règlement de l’atelier à l’inscription

(Remboursement possible pour une annulation jusqu’à 3 semaines avant l’atelier).

​ .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers jeune public: Porcelaine recyclée (Centre culturel)

L’événement Ateliers jeune public: Porcelaine recyclée (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-20 par Brive Tourisme