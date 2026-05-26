Ateliers Le Vivant De l’infiniment petit à l’infiniment grand AUREILHAN Aureilhan

Aureilhan

Ateliers Le Vivant De l’infiniment petit à l’infiniment grand

AUREILHAN 3 rue Florence Aureilhan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Atelier corporel perception de soi au travers des fascias

Atelier de danse libre Micro-Médio-Macro-Mystica

Cette journée commence avec un atelier corporel et pédagogique sur le thème des fascias et leur capacité proprioceptive, c’est-à-dire la capacité de se percevoir profondément relié à soi-même, uni et global.

Les fascias, grâce à leurs mouvements, permettent au Vivant de se mouvoir dans notre corps et de nous émouvoir. Comment cela fonctionne ? C’est ce que le cours en ligne va vous expliquer. Ce cours est un prérequis à la journée, pendant laquelle nous allons mettre en application les informations théoriques via des pratiques manuelles de fascias-thérapie.

Dans notre corps comme dans le cosmos, dans nos milliards de cellules comme dans les milliards d’astres, l’infiniment petit résonne dans l’infiniment grand et inversement.

L’après-midi, nous danserons cette sensation intense du Vivant en nous, cette résonnance dans nos espaces Micro Médio Macro -Mystica.

Si vous avez l’âme exploratrice, soyez bienvenu.e à ce magnifique et précieux voyage, les pieds ancrés sur Terre, la tête dans les étoiles…. Et tout cela au cœur de vous.

Movement Medicine®?

C’est une pratique de danse libre et consciente, issue de la danse des 5 Rythmes, de la Gestalt thérapie à travers des processus guidés. Ce qui rend cette proposition puissante, c’est la façon dont tu habites ce voyage dans ton corps. Comme tu es porté par ton imaginaire et touché dans ton cœur. C’est aussi le cadre sécure et soutenant qui permet à chacun de vivre sa propre expérience. La MM s’adresse à TOUS et TOUTES, danseur.e.s et non danseur.e.s. Elle ne requière pas de conditions physiques particulières.

INSCRIPTION

EpanouiSens 06 42 06 39 27

De 10h à 13h 119 rue du maréchal Foch à Tarbes

De 14h à 18h 3 rue Florence Aureilhan (65)

TARIFS

Prix libre à partir de 80 € la journée

Possibilité de participer à un seul atelier 45 €

Cours théorique sur les fascias en ligne: 20 €

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AUREILHAN 3 rue Florence Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 06 39 27

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English :

Body workshop: self-perception through fascia

Free dance workshop: Micro-Médio-Macro-Mystica

This day begins with a body and pedagogical workshop on the theme of fascias and their proprioceptive capacity, i.e. the ability to perceive oneself as deeply connected to oneself, united and global.

Through their movements, fascias enable the Living to move within our bodies and move us. How does it work? This is what the online course will explain. This course is a prerequisite for the day, during which we will apply the theoretical information through manual fascia therapy practices.

In our bodies as in the cosmos, in our billions of cells as in billions of stars, the infinitely small resonates with the infinitely large and vice versa.

In the afternoon, we’ll be dancing to the intense sensation of the Living within us, this resonance in our Micro Médio Macro -Mystica spaces.

If you’re a keen explorer, you’re welcome to join us on this magnificent and precious journey, with your feet firmly planted on the ground and your head in the stars? And all in the heart of you.

Movement Medicine®?

It’s a free and conscious dance practice, derived from the 5 Rhythms dance and Gestalt therapy through guided processes. What makes this proposal powerful is the way you inhabit this journey in your body. How you are carried along by your imagination and touched in your heart. It’s also the safe, supportive framework that allows each person to live their own experience. MM is for EVERYONE, dancers and non-dancers alike. It does not require any particular physical condition.

REGISTRATION

EpanouiSens ? 06 42 06 39 27

From 10am to 1pm ? 119 rue du maréchal Foch, Tarbes

2pm to 6pm ? 3 rue Florence Aureilhan (65)

RATES

Free price from 80 ? per day

Possibility of attending a single workshop: 45?

Online fascia theory course: 20 ?

L’événement Ateliers Le Vivant De l’infiniment petit à l’infiniment grand Aureilhan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65