Ateliers Maison des Artistes Mouilleron-Saint-Germain
mercredi 12 août 2026 · Mouilleron-Saint-Germain
Informations pratiques
Mouilleron-Saint-Germain
Ateliers Maison des Artistes
16 place Jean De Lattre De Tassigny Mouilleron-Saint-Germain Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-20 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
Ateliers créatifs estivaux
Ateliers à la Maison des Artistes
– Le 12/08 ateliers peinture et collage (10€). Devant la grange La Boisnière (en montant en direction des moulins) à l’occasion de l’éclipse solaire
– Le 13/08 atelier peinture (30€) avec Sandrine
– Le 18/08 atelier lithothérapie avec Anne-Sophie
– Le 19/08 atelier collage (25€) avec Afri Kaol
– Le 20/08 atelier peinture (30€) avec Sandrine
– Le 25/08 atelier lithothérapie avec Anne-Sophie
– Le 26/08 atelier collage (25€) avec Afri Kaol
– Le 27/08 atelier peinture (30€) avec Sandrine .
16 place Jean De Lattre De Tassigny Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 83 92 66
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English :
Summer Creative Workshops
L’événement Ateliers Maison des Artistes Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Mouilleron-Saint-Germain (Vendée)
- La Journée du Soleil Mouilleron-Saint-Germain 12 août 2026
- Oservation du ciel Mouilleron-Saint-Germain 12 septembre 2026