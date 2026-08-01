Informations pratiques

Mouilleron-Saint-Germain

Ateliers Maison des Artistes

16 place Jean De Lattre De Tassigny Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:30:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27

Ateliers créatifs estivaux

Ateliers à la Maison des Artistes

– Le 12/08 ateliers peinture et collage (10€). Devant la grange La Boisnière (en montant en direction des moulins) à l’occasion de l’éclipse solaire

– Le 13/08 atelier peinture (30€) avec Sandrine

– Le 18/08 atelier lithothérapie avec Anne-Sophie

– Le 19/08 atelier collage (25€) avec Afri Kaol

– Le 20/08 atelier peinture (30€) avec Sandrine

– Le 25/08 atelier lithothérapie avec Anne-Sophie

– Le 26/08 atelier collage (25€) avec Afri Kaol

– Le 27/08 atelier peinture (30€) avec Sandrine .

16 place Jean De Lattre De Tassigny Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 83 92 66

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English :

Summer Creative Workshops

L’événement Ateliers Maison des Artistes Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin