La Journée du Soleil

La Boisnière Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

A l’occasion de l’Eclipse totale de Soleil

A partir de 14h00 à la grange de la Boisnière, Eclipse totale du Soleil, suivi de la nuit des étoiles.

A l’occasion de l’éclipse partielle (chez nous), venez découvrir au sein du village du Soleil tous les secrets de notre étoile, et observer en direct l’éclipse du soleil.

Accès en voiture et parking sur place. Restauration le soir (réservation obligatoire), rafraichissement sur place.

Gratuit et ouvert à tous

Evènement organisé par l’association Largeteau Astro Club .

La Boisnière Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire largeteauastroclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Total Eclipse of the Sun

L’événement La Journée du Soleil Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin