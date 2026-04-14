Contes, chansons et musique au Musée national Clemenceau de Lattre dimanche 7 juin 2026, musée national Clemenceau de Lattre, Mouilleron-Saint-Germain

Contes, chansons et musique au Musée national Clemenceau de Lattre dimanche 7 juin 2026 Dimanche 7 juin, 16h00 musée national Clemenceau de Lattre Vendée

Pas de limite d’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Déambulation musicale et contée avec Céline COSSARD & Laurent CARUDEL, artistes vendéens dans les jardins de la Maison natale du Général de Lattre, Musée national Clemenceau De Lattre

musée national Clemenceau de Lattre 85390 Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire 0662445363 https://musee-clemenceau-delattre.fr https://www.facebook.com PARKING EN LIBRE ACCES

Déambulation musicale et contée avec Céline COSSARD & Laurent CARUDEL, artistes vendéens dans les jardins de la Maison natale du Général de Lattre, Musée national Clemenceau De Lattre

©cie à demi-mot et cie la fabrique des échos