Contes, chansons et musique au Musée national Clemenceau de Lattre dimanche 7 juin 2026, musée national Clemenceau de Lattre, Mouilleron-Saint-Germain
Contes, chansons et musique au Musée national Clemenceau de Lattre dimanche 7 juin 2026, musée national Clemenceau de Lattre, Mouilleron-Saint-Germain dimanche 7 juin 2026.
Contes, chansons et musique au Musée national Clemenceau de Lattre dimanche 7 juin 2026 Dimanche 7 juin, 16h00 musée national Clemenceau de Lattre Vendée
Pas de limite d’accueil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Déambulation musicale et contée avec Céline COSSARD & Laurent CARUDEL, artistes vendéens dans les jardins de la Maison natale du Général de Lattre, Musée national Clemenceau De Lattre
musée national Clemenceau de Lattre 85390 Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire 0662445363 https://musee-clemenceau-delattre.fr https://www.facebook.com PARKING EN LIBRE ACCES
Déambulation musicale et contée avec Céline COSSARD & Laurent CARUDEL, artistes vendéens dans les jardins de la Maison natale du Général de Lattre, Musée national Clemenceau De Lattre
©cie à demi-mot et cie la fabrique des échos
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