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Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga Irissarry mardi 19 mai 2026.

Adresse : 662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port

Ville : 64780 Irissarry

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Venez découvrir le Yin Yoga avec Véronique Benitez.   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 72 22 46 

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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga Irissarry a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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