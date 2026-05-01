Ateliers Manufacture Pays Basque Yoga restauratif Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Yoga restauratif Irissarry dimanche 17 mai 2026.
Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Yoga restauratif
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 12:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez découvrir les bienfaits du yoga restauratif avec Véronique Benitez. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 72 22 46
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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Yoga restauratif
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Yoga restauratif Irissarry a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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