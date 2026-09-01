Ateliers méditation et relaxation sonore Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
dimanche 13 septembre 2026 · Place Jeanne D'Arc · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Vic-sur-Seille
Ateliers méditation et relaxation sonore
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08
Dans le cadre feutré du musée,
entourés d’œuvres d’art, venez profiter
d’un moment de méditation sonore
et de relaxation.
Emmanuelle Gorius, praticienne
spécialisée en yoga et méditation vous
promet un voyage sensoriel pour un
véritable moment de bien-être.Adultes
10 .
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
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English :
In the hushed atmosphere of the museum,
surrounded by works of art, come and enjoy
a moment of sound meditation
and relaxation.
Emmanuelle Gorius, a practitioner
specialized in yoga and meditation
promises you a sensory voyage for a
moment of well-being.
L’événement Ateliers méditation et relaxation sonore Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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