Ateliers modelage de l’été Le Placître Ger
Ateliers modelage de l’été Le Placître Ger mardi 18 août 2026.
Ger
Ateliers modelage de l’été
Le Placître 3 Rue du Musée Ger Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 15:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Du 14 juillet au 19 août, l’équipe du musée vous propose de nombreuses animations cet été avec, notamment, les ateliers modelage le mardi et le mercredi.
Les ateliers modelage offrent la possibilité aux petits et aux grands de réaliser un objet en argile sous les conseils avisés des animatrices céramistes du musée.
Les thèmes sont différents selon les séances et les saisons. Vous pouvez les retrouver pour chaque date un peu plus bas.
Vous récupérez votre œuvre après séchage et cuisson (environ un mois après l’atelier).
Venez seul, à deux, en famille, entre amis, avec des enfants ou non. Tout le monde est bienvenu à partir de 4 ans.
Mardis 14, 21 et 28 juillet, 4, 11 et 18 août, de 14h à 15h30.
Mercredis 15, 22 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août de 14h à 15h30
À partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Thèmes des ateliers modelage de l’été
14/07, 29/07 et 18/08 pot à ustensiles,
15/07, 04/08 et 19/08 dessous de plat,
21/07 et 05/08 mains à sel,
22/07 et 11/08 vide-poches fruit,
28/07 et 12/08 panier à fruits.
Sur réservation au 02 33 79 35 36.
Evidemment, l’entrée au musée est incluse dans les tarifs des ateliers. Vous pouvez visiter librement le musée après l’animation, le site étant ouvert au public jusqu’à 18h. .
Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr
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English : Ateliers modelage de l’été
L’événement Ateliers modelage de l’été Ger a été mis à jour le 2026-04-13 par Réseau Sites et Musées
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