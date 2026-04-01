Ateliers modelage des vacances de printemps Le Placître Ger

Ger

Ateliers modelage des vacances de printemps

Le Placître 3 Rue du Musée Ger Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 15:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Les ateliers modelage offrent la possibilité aux petits et aux grands de réaliser un objet en argile sous les conseils avisés des animatrices céramistes du musée.

Les thèmes sont différents selon les séances et les saisons. Vous pouvez les retrouver pour chaque date un peu plus bas.

Vous récupérez votre œuvre après séchage et cuisson (environ un mois après l’atelier).

Venez seul, à deux, en famille, entre amis, avec des enfants ou non.

Sur réservation. A partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Thèmes des ateliers modelage des vacances de printemps

14/04 animaux de Pâques,

15/04 nichoirs,

21/04 carillons,

22/04 coquetiers,

29/04 épis de jardin.

Evidemment, l’entrée au musée est incluse dans les tarifs des ateliers. Vous pouvez visiter librement le musée après l’animation, le site étant ouvert au public jusqu’à 18h. .

Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr

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English : Ateliers modelage des vacances de printemps

L’événement Ateliers modelage des vacances de printemps Ger a été mis à jour le 2026-04-10 par Réseau Sites et Musées