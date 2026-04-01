Ger

Mission nature en famille

Vallon du Manas Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

A la tombée de la nuit, explorez une zone humide en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine. Observez et écoutez ses habitants amphibiens, chauves-souris et rapaces nocturnes seront-ils au rendez-vous ?

Sur inscription, places limitées.

Prévoir vêtements adaptés et lampe. .

Vallon du Manas Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 12 36 missionnatureccneb@ecocene.fr

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English : Mission nature en famille

L’événement Mission nature en famille Ger a été mis à jour le 2026-04-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran