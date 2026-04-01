Mission nature en famille Ger
Mission nature en famille Ger samedi 18 avril 2026.
Ger
Mission nature en famille
Vallon du Manas Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
A la tombée de la nuit, explorez une zone humide en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine. Observez et écoutez ses habitants amphibiens, chauves-souris et rapaces nocturnes seront-ils au rendez-vous ?
Sur inscription, places limitées.
Prévoir vêtements adaptés et lampe. .
Vallon du Manas Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 12 36 missionnatureccneb@ecocene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mission nature en famille
L’événement Mission nature en famille Ger a été mis à jour le 2026-04-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Ger (Pyrénées-Atlantiques)
- Ateliers modelage des vacances de printemps Le Placître Ger 21 avril 2026
- Ateliers modelage des vacances de printemps Le Placître Ger 22 avril 2026
- Atelier sels et mélanges aromatiques Le Placître Ger 23 avril 2026
- Ateliers modelage des vacances de printemps Le Placître Ger 29 avril 2026
- Conférence Retour du Japon Le Placître Ger 10 mai 2026