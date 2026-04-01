Ateliers modelage des vacances de printemps Le Placître Ger
Ateliers modelage des vacances de printemps Le Placître Ger mercredi 29 avril 2026.
Ger
Ateliers modelage des vacances de printemps
Le Placître 3 Rue du Musée Ger Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 15:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Les ateliers modelage offrent la possibilité aux petits et aux grands de réaliser un objet en argile sous les conseils avisés des animatrices céramistes du musée.
Les thèmes sont différents selon les séances et les saisons. Vous pouvez les retrouver pour chaque date un peu plus bas.
Vous récupérez votre œuvre après séchage et cuisson (environ un mois après l’atelier).
Venez seul, à deux, en famille, entre amis, avec des enfants ou non.
Sur réservation. A partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.
Thèmes des ateliers modelage des vacances de printemps
14/04 animaux de Pâques,
15/04 nichoirs,
21/04 carillons,
22/04 coquetiers,
29/04 épis de jardin.
Evidemment, l’entrée au musée est incluse dans les tarifs des ateliers. Vous pouvez visiter librement le musée après l’animation, le site étant ouvert au public jusqu’à 18h. .
Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers modelage des vacances de printemps
L’événement Ateliers modelage des vacances de printemps Ger a été mis à jour le 2026-04-10 par Réseau Sites et Musées
À voir aussi à Ger (Manche)
- Ateliers modelage des vacances de printemps Le Placître Ger 21 avril 2026
- Ateliers modelage des vacances de printemps Le Placître Ger 22 avril 2026
- Atelier sels et mélanges aromatiques Le Placître Ger 23 avril 2026
- Conférence Retour du Japon Le Placître Ger 10 mai 2026
- Pierres en lumières Le Placître Ger 30 mai 2026